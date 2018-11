Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano

Il giorno dopo l'uscita di Notti magiche, l'ultimo film di Paolo Virzì, arriva la notizia: Micaela Ramazzotti ha chiesto la separazione dal regista. La coppia già da circa due mesi non abita più insieme e i rispettivi legali hanno dato corso alle procedure necessarie per definire la separazione. Un po' come Elisa Isoardi e Matteo Salvini, insomma (leggi anche: Elisa Isoardi, Matteo Salvini e un selfie che non ha precedenti). Ma in questo caso nessun selfie: la rottura è stata confermata da amici della coppia a seguito delle voci raccolte nel mondo dello spettacolo in questi giorni. L'attrice e il regista toscano il prossimo 17 gennaio avrebbero festeggiato 10 anni di matrimonio. La coppia ha due figli, Jacopo nato nel 2010 e Anna nel 2013. E dire che lo scorso settembre, in una intervista a Vanity dal Lido di Venezia, l'attrice aveva ribadito l'importanza della privacy e di «avere dei momenti d’intimità» con se stessa, «tenere protetti, riservati, lontani dai riflettori» il marito e i figli.