Le pagelle della terza serata di X Factor 2018 Live

NAOMI RIVIECCIO: 6 ½​. Think (Aretha Franklin). Si comincia a ragionare, cioè a capire se l'aspettativa vale il talento: ora siamo all'eccelso, e, se la paragoniamo all'originale, ovviamente nessun discorso ha senso; presa di per sé, brilla salendo agli acuti, mentre sui medi, nel fraseggio quasi scompare. Sconta anche una riduzione partenopea delirante, nella quale si getta con sconsiderata passione giovanile e sovranista.

BOWLAND: 4. Senza un perché (Nada). Lodo affida una arma a doppio taglio, ma indicativa: in italiano escono i limiti, e grossi limiti, della cantante che - ma quale supersexy, Manuel - miagola un po' da cani; stavolta la sofisticata tessitura strumentale, della quale su Twitter dicono «suona tutto il Nabucco con un barattolo di Citrosodina e un biglietto della metro», non può compiere il miracolo, anche se lì in studio, in piena ebetitudine, giurano che sì.

LUNA MELIS: 6 ½. Blue Jeans (Lana del Rey). Agnelli la cava dai generi prediletti, ma anche sul pop pseudoalternativo (produce l'ormai inflazionato Dan Auerbach dei Black Keys) tende a inseguire le inflessioni rap. Ora, a X Factor o si “crucifige” o, più spesso, si osanna (vedi Bowland), anche ad minchiam, e dunque la esaltano, di default. Ma conviene essere apoti: bah, la stanno cleopatrizzando...(guarda il video).

EMANUELE BERTELLI: 5. Congratulation (Post Malone feat. Quavo). Ma dagli E non andar più via di Lucio Dalla, non 'ste porcate. Che neanche sai cosa sono, nonna Mara, devi leggerle, ed è pessima figura. Lui, poro fiolòn, fa cosa può, cioè niente di che. Come rovinare uno possibilmente bravo: pessima nonna, che vizia il fiolòn, e lo brucia (esce al ballottaggio coi Casino).

SHEROL: 5/6. La voce del silenzio (Mina). Vediamo come esce da un match a distanza con la campionessa mondiale di tutti i tempi, su un megaclassico. Qui non basta la tecnica, il dono d'Iddio, qui ci vogliono anima, sangue, senso. Mina resta inavvicinabile: questo è soul bianco all'italiana, lei lo fa nero, non sa dove andare, si commuove (ma chi ascolta no), cede a diverse incertezze, la meraviglia sale ai toni acuti spiegati, ma non basta. Chiaro, Sherol non si discute, ma il punto è quanto si diceva in apertura: una così non la ficchi in un talent, la sciupi e basta. Ma dove altro, Dio delle città e dell'immensità, se la scuola della discografia è sparita, andata per sempre?