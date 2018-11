Quando gli attori ispirano i fumetti

Per il 23 gennaio 2020, infatti, si prepara l’uscita del primo film con protagonista un Dampyr, il figlio di un vampiro e di una umana nato, nella finzione, durante la Seconda Guerra mondiale e in edicola nel 2000, che gira per il mondo a vivere avventure a cavallo tra horror, giallo e attualità bellica. In realtà, un po’ tutti i volti dei principali protagonisti vengono da cinema e musica pop. Il Dampyr Harlan Draka ha infatti il volto di Ralph Fiennes in Strange Days. Non solo. Il personaggio di Tesla è ispirato ad Annie Lennox, Caleb Lobst ricorda David Bowie da giovane, Amber è simile a Nicole Kidman e il professor Foster somiglia a Michael Caine. Ebbene: gettonatissimo per interpretare Harlan sul grande schermo sarebbe proprio Ralph Fiennes. Con un condizionale, solo perché nel frattempo è ormai arrivato alla sessantina, e potrebbe non avere più le physique du rôle.

ROBERT TAYLOR, TRA ZAGOR E DIABOLIK

Non sarebbe in realtà la prima volta che avviene un intreccio del genere. In effetti molti personaggi dei fumetti hanno il volto di attori famosi. Del resto ricorrere a una fisionomia nota aiuta il designatore a tratteggiare il personaggio. Il messaggio al lettore è più o meno questo: «Hai presente il ruolo che quell’attore interpreta al cinema? Ecco anche il personaggio col suo volto avrà una personalità simile». Capita anche che a volte il personaggio del fumetto sopravviva all’originale. Avete presente per esempio Robert Taylor? Nome d'arte di Spangler Arlington Brough, Taylor nacque a Filley il 5 agosto 1911 e morì a Santa Monica l’8 giugno 1969. Nella sua carriera interpretò Marco Vinicio in Quo Vadis, l’ufficiale del Ponte di Waterloo, Ivanhoe, Lancillotto nei Cavalieri della Tavola Rotonda e il pilota dell’aereo che sganciò la bomba su Hiroshima ne Il prezzo del dovere. Probabilmente, solo i cinefili oggi lo ricordano. Ma ben due personaggi tra i più popolari del fumetto italiano hanno il suo volto, anche se abbinato a caratteri talmente diversi da rendere irriconoscibile il comune modello. L’uno, infatti, è il bonelliano Zagor, lo «spirito con la scure» mediatore tra bianchi e indiani. L’altro, invece, è il ladro gentiluomo Diabolik.