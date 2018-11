Recensione e trailer di Notti magiche

La sceneggiatura firmata da Virzì insieme con Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, mescola finzione e materiale autobiografico portando in scena un giovane arrivato nella Capitale per sfondare nel mondo del cinema. Detto questo il racconto fatica a trovare una propria identità, rimanendo sospeso tra l'effetto nostalgia e l'ironia tagliente con cui si dipinge il sottobosco romano. Nonostante la presenza nel cast di nomi come Roberto Herlitzka, Ornella Muti, o Giancarlo Giannini, i giovani intepreti risultano - anche per come sono tratteggiati i personaggi - respingenti. Non solo. L'esperienza di Virzì non è sufficiente a evitare stereotipi e schemi già visti. Lo stesso vale per la ricostruzione di quegli anni. Pur contando su una fotografia curata con grande attenzione da Vladan Radovic, il film offre un ritratto della fine di un'epoca decisamente poco ispirato (leggi anche: Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si separano).