Chi era Stan Lee, il creatore dei supereroi Marvel

Nel corso degli anni Lee ha catapultato la Marvel da una piccola impresa alla "number one" del mondo e successivamente un gigante dei multimedia. Nel 2009 la Disney aveva comprato per 4 miliardi Marvel Entertainment: un ottimo affare dal momento che quasi tutti i film di super-eroi primi ai box office mondiali hanno al centro personaggi Marvel. In testa The Avengers con 1,52 miliardi nel 2012.

I CAMEO NEI FILM MARVEL

Nel 1989 inizia una piccola ma lunga tradizione: comparire con brevi camei nei film tratti dai fumetti Marvel. Dal primo, Processo all'incredibile Hulk (terzo film della trilogia televisiva sul gigante verde) nel 1989 fino al 2018 quando appare brevemente in Venom. Ma non solo. Ha preso parte, soprattutto nel ruolo di se stesso, in altre opere dai film alla tv, come l'apparizione nel film Generazione X di Kevin Smith, o quella nella sit-com The Big Bang Theory.

PROCESSI E DENUNCE NEGLI ULTIMI ANNI

Stan era entrato nel business nel 1939. I suoi ultimi anni di vita sono stati tumultuosi: dopo la morte della moglie Joan nel luglio 2017, aveva fatto causa per frode agli executive di POW! Entertainment - una società fondata nel 2011 per sviluppare film, programmi tv e videogame - chiedendo danni per un miliardo di dollari. Aveva poi denunciato il suo manager e chiesto un ordine di protezione nei confronti di un uomo che gestiva i suoi affari.