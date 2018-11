La foto dei bambini che sorridono a Salvini, meno uno

Durante l'intervista Salvini ha avuto un minuto a disposizione per spiegare il sovranismo. Se l'è cavata così: «Sovranismo significa che alla fine la decisione deve spettare a ciascuno di voi. l'Europa è come una classe di 27 alunni e sovranismo significa che in Europa si discute poi però a decidere come si fanno i compiti, su quale materia impegnarsi, del vostro futuro e della nostra vita, siete voi. Si ascoltano tutti e poi ognuno deve avere diritto di scegliere nella sua classe e nel suo Paese come vivere». Tra gli ospiti delle prossime puntate, Rita Dalla Chiesa, il ministro Danilo Toninelli, la giornalista Milena Gabanelli.