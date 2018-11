Le cose da sapere sul sequel di Top Gun

NEL CAST TORNA ICEMAN-VAL KILMER E CI SARÀ FIGLIO DI GOOSE

Del cast al momento si hanno poche certezze. Una è che a fianco Tom Cruise ci sarà il rivale (nel cielo e sul campo da beach volley) Val Kilmer, di nuovo il volto di Tom Kazansky, o meglio, Iceman. Quei fan che credono che non può esserci Maverick senza Goose sono stati rincuorati dalla campagna Twitter di Anthony Edwards, che ha "invitato" il suo personaggio a far parte del sequel. «Solo perché sono morto non significa che non sarò presente», ha detto a The Late Show con Stephen Colbert. Verità a metà: un Goose ci sarà ma si tratta del figlio dell'originale Nick Bradshaw. A interpretarlo sarà Miles Teller (Whiplash, Fantastici Quattro, Only the Brave). Per la parte sarebbe stato in lizza anche Glen Powell e una storiella racconta che entrambi sarebbero volati entrambi a casa di Cruise a Clearwater, in Florida, per provare il ruolo. Cruise e gli altri produttori hanno scelto Teller ma sarebbero rimasti talmente colpiti da Powell da offrirgli un altro ruolo: quello di “Kansas”, un personaggio del Sud degli Usa definito come «molto competitivo e affascinante». Della crew - che annovera gli amatissimi Jon Hamm (Mad Man), Ed Harris (ultimamente abbiamo ammirato la sua faccia di cuoio in Westworld), Manny Giacinto e Lewis Pullman - non farà parte come dicevamo Kelly McGillis, la bionda Charlie Blackwood che nel primo film rubava il cuore di Maverick. Al suo posto ci sarà Jennifer Connelly nei panni di una madre single che gestisce un bar locale vicino alla base dei Navy.

LA TRAMA: DAI CACCIA AI DRONI, MA LA DIFFERENZA LA FA SEMPRE IL PILOTA

Il film originale raccontava le vicende di un giovane aviatore a cui veniva offerta la possibilità di entrare nella famosa Top gun, la scuola di combattimento per piloti della Marina militare statunitense. Nel sequel ritroviamo Maverick come istruttore. Sarà lui a dover fare i conti con una nuova pilota determinata e ambiziosa quanto lui. I protagonisti del primo film, ora piloti veterani, si troveranno spiazzati in uno scenario militare dove le guerre si combattono con la tecnologia e si vincono grazie a droni e hacker. Maverick e i suoi colleghi rischiano di diventare obsoleti nel futuro? Questo è il dilemma di Top gun 2, tra giovani reclute con grandi ambizioni e una vecchia guardia che non è ancora pronta ad appendere il giubbotto da aviatore al chiodo.

UNA COLONNA SONORA DAL SAPORE RETRÒ

La domanda ce l'avete sulla punta della lingua: ma come si fa a pensare di rifare Top gun senza quella colonna sonora là? Si fa riscritturando Harold Faltermeyer, che infatti tornerà come compositore del sequel dopo aver firmato il tema principale della pellicola degli Anni 80.