Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri presto sposi

La liaison tra l'allenatore e l'attrice romana, insieme ufficialmente dall'estate 2017, procede dunque a gonfie vele, tanto che già lo scorso gennaio si era scatenato il gossip su una fedina di oro bianco sfoggiata da Allegri durante una conferenza stampa. In molti sospettarono che le nozze si fossero celebrate in gran segreto. Così non era. Vero è, invece, che i due convivono da mesi a casa di lei, a Brescia. Mentre lui ha scelto la vita del pendolare di lusso tra la città lombarda e Torino.

AMBRA POTREBBE ESSERE INCINTA

Secondo Novella 2000 la 41enne sarebbe addirittura in dolce attesa. Già madre di Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex Francesco Renga, la 41enne non avrebbe mai negato la voglia di diventare mamma per la terza volta e allargare la famiglia con il nuovo compagno, di 10 anni più grande. Voci di una gravidanza, però, erano già circolate lo scorso giugno.

«L'UNICO CHE MI ABBRACCIA SENZA STRINGERMI»

In una intervista a Vanity Fair, Ambra parlava della sua vita sentimentale passata e presente. «Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca (Renga, ndr) e poi è stato rianimato da un altro uomo (Allegri, ndr) che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l'ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tanto meno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene». L'allenatore della Juve era descritto dall'attrice come «l'unico uomo capace di abbracciarmi senza stringermi».

TUTTE LE DONNE DEL MISTER

Dopo un matrimonio saltato a 24 anni con Erika, uno celebrato a 27 con Gloria, madre della primogenita Valentina (1995), e un bimbo nato nel 2012 da Claudia una 35enne di Livorno, con le prossime nozze Allegri metterà (forse) la testa a posto. Del resto lo aveva promesso già sei anni fa, quando ancora neopapà fu paparazzato con la modella Gloria Patrizi dopo essere finito sui giornali per una mai confermata relazione con Barbara D'Urso. L'allora allenatore del Milan caduto nel vortice del gossip confessava a Vanity Fair: «Ho fatto la figura del bischero, ma posso spiegare tutto. Ora ci tengo a mettere le cose a posto».