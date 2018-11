George Clooney ha messo all'asta la sua Harley Davidson

A far scattare la decisione, secondo i media di gossip, sono state le pressanti rischieste della moglie Amal Alammudin, che dopo il brutto incidente avvenuto in Sardegna nel luglio scorso in cui Clooney è stato travolto da un'auto mentre era a bordo di uno scooter, ha chiesto e ottenuto che l'attore 57enne abbandonasse la passione per le due ruote. Per quanto concerne, nel sito dove la Harley di Clooney è all'asta, si legge: «Fin dall'incidente motociclistico di George Clooney, sua moglie Amal gli ha chiesto di abbandonare le due ruote per sempre. George aveva appena comprato una nuova Harley con solo 25 miglia. Sarà tutta vostra se vincerete l'offerta. Siete responsabili per il ritiro a Los Angeles. George lo firmerà anche per voi!!!".