Scoperto un nuovo volto di Gesù: ricci e naso lungo

A sinistra della figura c'è un altro volto più grande, circondato da un alone, che potrebbe essere Giovanni Battista. Tracce di pittura in tutto l'abside suggeriscono che questi due volti facessero parte di una scena più ampia. La scena del battesimo di Cristo, scrivono gli autori, «si trova frequentemente nella prima arte cristiana e bizantina». E anche nei dipinti paleocristiani, «Giovanni Battista è rappresentato come una figura più grande di Cristo, sia nell'età sia nelle proporzioni». Dallo stile del dipinto e dall'epoca di costruzione della chiesa, gli autori ipotizzano che l'immagine «potrebbe essere stata dipinta nel VI secolo dopo Cristo». Ma non si può escludere che sia stata realizzata prima, forse 200 anni dopo la morte di Cristo, perché il villaggio è stato fondato 1.800 anni fa. Questo dipinto è una scoperta importante, rilevano i ricercatori, «perché appartiene allo schema iconografico di un Cristo dai capelli corti, che era diffuso in Egitto, in Siria e in Palestina, ma scomparso dalla successiva arte bizantina».