Perché gli influencer testimonial sono un'incognita

A pensarci bene, le dinamiche sono però le stesse di quelle che hanno sempre regolato il rapporto complesso con i testimonial scelti per grandi campagne pubblicitarie o annunci in televisione. Conta innanzitutto la selezione di un volto, prima di una persona, che si accosti senza oscurarlo al nostro marchio, che ne incarni davvero i valori, che sia credibile come utilizzatore dei nostri prodotti. Una brava conduttrice televisiva di programmi del daytime sarà perfetta per grandi catene o per marchi di abbigliamento alla portata di tutti, mentre le eteree dive di Hollywood vengono spesso scelte dai marchi del lusso per rappresentarne le fragranze o le collezioni più esclusive. Gli sportivi sono sempre stati contesi tra i grandi brand per la loro carica di vitalità, per lo spirito di sacrificio che lo sport richiede, per la loro simpatia. Così come molti volti del piccolo schermo, famosi per fiction televisive o serie adatte a tutta la famiglia, sono diventati nel corso degli anni una figura familiare, da associare con naturalezza a marchi del food o a prodotti immancabili per la casa.

IL FLOP È DIETRO L'ANGOLO

Il primo rischio da non correre è proprio quello di sbagliare questa scelta delicatissima, dalla cui efficacia dipende il destino e la credibilità di una campagna di comunicazione. È recente il caso di Pepsi, che in un goffo tentativo di strizzare l’occhio all’impegno politico dei Millennials, aveva reclutato per un’ispirata campagna, poi rivelatasi un flop, la star dei reality americani Kendall Jenner.