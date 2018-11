Bonisoli e la norma anti-Netflix: film prima al cinema

«Mi accingo a firmare il decreto che regola le finestre in base a cui i film dovranno essere prima distribuiti nelle sale e dopo di questo su tutte le piattaforme streaming che si vuole. Penso sia importante assicurare che chi gestisce una sala sia tranquillo nel poter programmare film senza che questi siano disponibili in contemporanea su altre piattaforme», ha detto il ministro della Cultura Alberto Bonisoli in un videomessaggio inviato alla presentazione della ricerca Agis/Iulm Spazi culturali ed eventi di spettacolo: un importante impatto sull'economia del territorio. Finora l'unico film prodotto da Netflix e uscito in contemporanea in sala è stato uno, Sulla mia pelle, sul caso Cucchi. Secondo Bonisoli, il decreto consentirà così «ai gestori dei cinema di sfruttare appieno l'investimento per migliorare le sale e offrire un'esperienza di visione sempre più emozionante».

RUTELLI: «PUNTO D'EQUILIBRIO»

Apprezzamento «per la riuscita del dialogo tra la filiera del Cinema e il Mibac» è stato espresso da Francesco Rutelli, Presidente dell'Anica, dopo l'annuncio del ministro Bonisoli, che ha comunicato il risultato di una concertazione portata avanti da oltre due mesi. «L'intesa sulla 'cronologia', ovvero le 'finestre' per la distribuzione dei film, è un buon accordo tra tutte le componenti della filiera del Cinema italiano: punto di equilibrio tra tutela del prodotto nelle sale e innovazioni necessarie», spiega Rutelli in una nota, «voglio ringraziare per l'impegno costruttivo i nostri Distributori (guidati da Luigi Lonigro) e Produttori (guidati da Francesca Cima), in ottimo lavoro di squadra con gli Esercenti (Mario Lorini per l'Anec e Carlo Bernaschi per Anem, associata ad Anica)».

«PROGRAMMAZIONE ESTIVA SIA ALL'ALTEZZA»

Lo stesso metodo costruttivo «potrà essere sviluppato entro la fine dell'anno per i prossimi appuntamenti ineludibili: la definizione degli obblighi di investimento e di programmazione per le reti televisive, e per la regolamentazione degli investimenti in Italia che spettano anche alle piattaforme globali del web. Altro banco di prova importante, la programmazione di una stagione estiva finalmente all'altezza delle attese del pubblico e dell'industria».