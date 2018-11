Per spiegare il successo di Salvini serve Chiara Ferragni

Dicendo tivù commerciale devo però precisare che mi riferisco a una sistema che definisce una fase storica della comunicazione e non a Silvio Berlusconi in quanto tycoon e leader politico. Anche se non si deve dimenticare che è stato lui a creare per primo un partito dal niente, Forza Italia, figlio della tivù, della pubblicità e del Milan. Lui, il primo, che ha rotto con la tradizione e con il modello dei partiti di massa. Lui che in qualche modo, anche indirettamente e inconsapevolmente è padre di Di Maio e di Salvini e prima ancora di Matteo Renzi. Ovvero di leadership che sono personali e che del partito di riferimento conservano solo l’aspetto esteriore, la facciata. Dei simulacri nei quali gli iscritti sono come il pubblico degli studi televisivi: pura coreografia. Tappezzeria. Gente che deve applaudire a comando. Perché lo spettacolo è tutto nelle mani del conduttore.

LA "LEZIONE" DELLE CURVE ULTRÀ

Lo spettacolo calcistico, invece, inteso come tifo estremo, passione esagerata, sentimento ultrà ha contribuito a dare un carattere giocoso a eccessi d’ogni tipo. Ha alimentato lo spirito del branco e trasformato insulti e offese in discorso pubblico; ha reso in qualche modo accettabili e non più impronunciabili espressioni da codice penale. È cosi che tra una rissa e un coro di «bu-bu» rivolti al giocatore di colore, uno scontro tra tifoserie variamente chiamate "guerrieri", "fegati spappolati", "brianza alcolica" e uno striscione contro gli ebrei, è venuto diffondendosi un sentimento di intolleranza, di offesa gratuita, di sciovinismo e razzismo striscianti. La differenza fra il primo leghismo da stadio e quello attuale è che dalle paternalistiche “banane” di Calderoli si è passati all’impietoso «la pacchia è finita» di Salvini. È lo stesso incrudelimento che caratterizza il variegato fronte webbarro dei grillini schiamazzanti e offensivi nei confronti di chiunque osi criticare o addirittura opporsi al governo del cambiamento.

IL TEATRINO DEL MALCONTENTO

Insomma tivù commerciale e tifo ultrà sono stati gli incubatori e propagatori di comportamenti e linguaggi spesso in assoluta e deplorevole libertà. Essendo peraltro le cause che più hanno contribuito alla spoliticizzazione dello spazio pubblico, diventando i luoghi eletti dello scatenamento di una protesta tanto urlata quanto vaga negli obiettivi. Un “teatrino” del risentimento e malcontento, molto coreografico, soprattutto in tivù, e che alla lunga, dai e dai, un giorno dopo l’altro, ha alimentato un opinione pubblica, nella sua grande maggioranza, anti/contro/avversa a tutto e tutti: agli arbitri, ai presidenti, al sistema, ai poteri forti e occulti, agli intellettuali, ai “terroni” ora identificati con gli immigrati che ci rubano lavoro e casa. Il termine populismo ne rappresenta bene l’esito ultimo. Ma pure il No 2.0 (no Vax, no Tax, noTav e NoTap) nelle sue più violente espressioni ha sembianze da tifo ultrà. Nondimeno il «puttane» con il quale Alessandro Di Battista ha definito i giornalisti alla notizia dell’assoluzione della sindaca Virginia Raggi, è un classico del lessico tifoso nei confronti della «cattiva stampa».

"PERCEZIONI" AL POSTO DEI FATTI

In questo senso i social, ma soprattutto Facebook che è in assoluto il più popolare e dunque più populista, non hanno inventato o creato nulla di nuovo, hanno solo portato a maturazione fenomeni, sentimenti, valori allineati al metro e agli standard comportamentali della Rete, della comunicazione web&social. Ovvero mutevoli, veloci, impermanenti, esagerati, autocentrati, maleducati. Tali che i giudizi meditati e il prestigio costruito nel tempo (degli opinion leader) è stato sostituto dalle opinioni di giornata degli influencer. Mentre le "percezioni” e le bufale hanno preso il posto dei fatti e gli insulti, i dileggi, le promesse campate per aria sono diventati pane quotidiano per il popolo della Rete. In un contesto più generale dove successi e insuccessi (anche di prodotti, marche e mode) accadono molto velocemente e passare dallo status di genio a quello di cretino, da quello di fenomeno a quello di “poveretto” ci vuole poco. Niente. Un attimo. Come dimostrano le ultime vicende di Matteo Renzi: in due anni precipitato da leader che incontra Barack Obama e fondatore del Partito della nazione alla malinconica convention di Salsomaggiore dei giorni scorsi dove riunisce e arringa il proprio gruppo ultrà.