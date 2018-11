Meg e Roberto Saviano, una coppia tra musica e impegno

Meg, classe 72, si è formata ascoltando un mix di musica napoletana, jazz e samba. Dopo gli studi all'università in Inghilterra, ha fatto ritorno a Napoli. Qui durante l'occupazione dell'università di Lettere ha conosciuto i 99 Posse di cui diventa la vocalist. Tra gli anni 1994 e 1998, la cantante e musicista ha avviato anche colaborazioni con Almamegretta, Speaker Cenzou e Mad Professor. L'ultimo disco dei 99 Posse a cui prende parte è uscito nel 2000, cinque anni dopo la band si è sciolta per riunirsi nuovamente nel 2009. Da cantante, Meg è diventata anche produttrice fondando l'etichetta Multiformis.

I 15 ANNI DA SOLISTA DI MEG

Il suo primo album solista si intitola semplicemente Meg, anticipato nell'ottobre 2004, dal primo singolo: Simbiosi. La cantante partecipa con Parole alate alla compilation GE2001 per raccogliere fondi destinati alla segreteria legale del Genoa Social Forum e alla difesa legale degli attivisti del G8 di Genova del 2001. Non solo. Nello stesos periodo prende parte a manifestazioni con Chemical Brothers, i Garbage e Snoop Dogg. Recita anche in Tree'r Us, il film prodotto da Spike Lee e girato dal regista napoletano Luca Curto, a cui prendono parte anche i suoi colleghi Raiz degli Almamegretta e Caparezza. Nel 2007 ha cominciato a registrare il suo secondo album Psychodelice, pubblicato nel 2008. E ha scritto Piombo, pezzo dei Subsonica. Dopo tour e collaborazioni, Meg è tornata sulle scene nel 2015 col singolo Imperfezione, che dà il titolo anche al suo ultimo album. Recentemente è stata voce narrante e interprete della colonna sonora di Camorra, documentario di Francesco Patierno presentato alla 75esima Mostra del cinema di Venezia.