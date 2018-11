Torino ha già vinto la sfida dei libri con Milano nel 2019

Fuori dalla corsa per le Olimpiadi invernali, acciaccata per la vicenda Tav e le difficoltà di Fiat, in crisi di identità con l'amministrazione Appendino. Però Torino una competizione con Milano l'ha comunque vinta: il Salone internazionale del libro non avrà rivali nel 2019 (ipotesi più probabile) o, se l'avrà, non sarà tale da impensierirne minimamente la leadership a livello nazionale. Fiera di Milano e Aie, l'associazione degli editori, non hanno ancora comunicato la data di svolgimento della manifestazione milanese concorrente Tempo di Libri che, a questo punto, è impossibile si svolga a marzo, come inizialmente previsto. Visto l'affollamento del calendario negli altri mesi, sarà comunque difficilmente spostarla ad altra data.

NON C'ERANO I TEMPI TECNICI

Una comunicazione ufficiale (si fa, non si fa) era attesa per il 28 ottobre, al termine del consiglio di amministrazione di Fiera. Questa comunicazione, però, non è arrivata e nulla si è ancora mosso a 15 giorni di distanza. Andrea Kerbaker, direttore dell'ultima edizione, a Lettera43.it non può così che confermare quanto aveva già dichiarato due settimane fa a la Repubblica, ossia che non c'erano i tempi tecnici per mettere in moto la macchina, soprattutto sul fronte degli sponsor e del coinvolgimento delle scuole. Affermazione che vale tanto più adesso.

GLI EDITORI: ADESSO È TARDI, DIFFICILE SOSTENERE DUE RASSEGNE

Qualche editore, dietro le quinte, tira più di un sospiro di sollievo: il doppio appuntamento Torino-Milano aveva costi proibitivi e un'organizzazione estremamente complicata, specie per chi non aveva grandi strutture alle spalle, che poi significa la maggior parte delle case editrici in Italia. Ufficialmente, gli editori rimangono in attesa di informazioni. Stefano Mauri, gruppo Gems, spiega che gli editori «non conoscono ancora i progetti». Riccardo Cavallero spulcia il calendario e spiega che, a questo punto, «se nessuno finora ci ha detto nulla e difficile che si possa fare qualcosa almeno fino a marzo-aprile del 2020». Il motivo è presto detto: a maggio del 2019 c'è il Salone, poi inizia la stagione dei festival letterari che ha uno dei suoi culmini con Mantova ai primi di settembre. A ottobre tutti volano a Francoforte per la Buchmesse, a novembre, sempre a Milano, ci sarebbe Bookcity. Ergo, bisogna scavallare l'anno dopo. A meno che non si decida un tandem Bookcity-Tempo di Libri, che però a questo punto sarebbe una cosa un po' diversa. E comunque FieraMilano City, dove si è svolta l'ultima edizione, è già prenotata per l'8-11 novembre e per il 22-24.