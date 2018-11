Le pagelle della quarta serata di X Factor 2018 Live

Gente di sicuro talento come Sherol o Anastasio ci arriva solo adesso, si direbbe più per iniziative altrui, a prato basso, dei sostenitori che cominciano a reagire, a organizzarsi; Naomi, un'altra fra le più titolate, ha ancora una profilazione debole e così la giovanissima Luna che però sta recuperando di pari passo con la costruzione, la “cleopatrizzazione” del suo personaggio; altri hanno una penetrazione già forte, pagine ufficiali molto frequentate, spazi deputati come Martina Attili che ha puntato inizialmente su Youtube dove miete visualizzazioni a milioni e adesso si ritrova un apparato da popstar in erba, o come i Bowland, gruppo già maturo che sa come muoversi nell'universo parallelo dei social.

LA LEZIONE DI CHIARA FERRAGNI

Fenomeni tutt'altro che marginali, probabilmente decisivi perché recepiscono lo spirito del tempo: nell'intrattenimento come nell'informazione, la pubblicità da ancella diventa padrona, determina gusti, adempie profezie. È la lezione di Chiara Ferragni, una che ha capito per tempo che il ruolo di propagandista di chincaglieria più o meno di lusso non poteva bastarle e a un certo punto è passata dall'altra parte, ha messo la chincaglieria al servizio di sé, ha invertito i termini, facendosi feticcio, prodotto di se stessa.