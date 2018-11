Recensione de "L'Infinito" di Roberto Vecchioni

L'infinito, così ha chiamato Vecchioni il suo disco. Che chiude il cerchio della vita, fatta di cerchi uno dentro l'altro, fatta di un cerchio che non si chiude finché non si spezza. E c'è lui di profilo, che non nasconde la vecchiezza, che sfoggia la senilità ritratta da Oliviero Toscani e questa evocazione leopardesca vuol dire tanto, vuol dire che uno a un certo punto non rinnega quello che ha fatto, in cui ha creduto, solo comincia a vederlo da una prospettiva diversa, distaccata. L'omaggio al Leopardi il tormentato ma, al fondo, l'ottimista de La ginestra, non è casuale nell'uomo di cultura, nel cantautore colto che, sostiene, non ne può più di cantautorato in cima alle nuvole, che a volte non si capisce da solo, si riscopre criptico e allora sente un bisogno lancinante di vedere, di cantare quello in cui crede secondo una dimensione più personale di prima. Il liberal Vecchioni diventa liberale? Non proprio, la militanza per quelli come lui non prescindeva mai completamente da una cifra anche intima. Già cinque anni fa aveva regolato i suoi conti con Io non appartengo più, ma adesso è diverso. L'infinito non rinuncia a tematiche care ma in qualche modo le rilegge e sembra marcare un intento più forte, più definitivo: è evidente, che si parli del martirio di Giulio, Regeni, visto negli occhi della madre, o di quello di Ayse, Cappuccio Rosso annientato dall'Isis in una scia d'amore rimasta in una lettera, come un fantaccino tenerissimo della Grande Guerra. Così che l'autore può chiosare: «Niente di epico, tutto semplicemente umano», ed è un commento non marginale, viceversa decisivo, fondamentale.

TRA INCITAMENTO E RICORDO

Come importante è questo disco, che pure quando evoca il giovanilismo del '68 (Formidabili quegli anni) o di Vai ragazzo, lo fa tra incitamento e ricordo, sempre in una chiave squisitamente personale, quasi gelosa del proprio vissuto, pur aprendosi a speranze, a incitamenti da vecchio professore. Lo stesso si può dire per Ti insegnerò a volare, già nominata, insieme a Guccini, e infatti molto gucciniana nella melodia, così come per Com'è lunga la notte (introspettiva eppure, con squisito gusto prospettico affidata a Morgan) o La canzone del perdono. E lo è, per definizione, negli episodi d'amore, Ma tu, Ogni canzone d'amore, madrigale che concentra tutte le poesie galanti di ogni tempo. Anche i momenti più eccentrici o rarefatti, da Una notte, un viaggiatore, con evidente allusione letteraria che però si disperde in scenari più dilatati, alla stessa L'infinito, esemplare nel suo essere emblematica, ancora nella conclusiva e rarefatta Parola, in Com'è lunga la notte (qui, volendo, verrebbe da scomodare Céline, ma non complichiamoci la vita) rifluiscono in un modo o nell'altro in una fragilità così orgogliosa da far quasi tenerezza: l'uomo segnato, che ancora si cerca, che ancora vuole trovare, che non smette il suo canto. Un disco vivaddio da ascoltare, da soppesare, per poter dire sì, mi piace, è bello, no, non mi convince, ma a ragione veduta, dopo tanta musica di schiuma, che non è musica, che non sa di niente perché niente contiene al punto che è impossibile perfino da stroncare.