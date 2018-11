Perché abbiamo ancora bisogno di Topolino

Dal cinema ai comics, Topolino è inarrestabile. In Italia nel 1932 nasce il giornale a fumetti a lui dedicato. Ormai è una star. Qualcosa però inizia a cambiare a cavallo tra gli Anni 90 e 2000, quando sembra che ormai Mickey abbia fatto il suo tempo, senza riuscire a entusiasmare i nuovi ragazzi, quelli che si appassionano ai supereroi e ai nuovi personaggi di animazione. Che abbia perso il fascino di ragazzo scanzonato? I commenti su di lui iniziati in quel periodo lo dimostrano: Topolino è ormai ‘l’amico delle guardie’, il ‘perfettino’, il ‘sapientone’ che non fa più ridere ma solo annoiare. Le nuove generazioni non hanno più bisogno di lui.

UN INGUARIBILE OTTIMISTA PER AMICO

Ma è davvero così? Forse oggi più che mai abbiamo bisogno di un personaggio come Topolino, un inguaribile ottimista, uno che crede di poter cambiare in meglio il mondo. Uno che non abbandona gli amici in difficoltà, che siano strampalati come Pippo o in galassie lontane come Eta Beta; che ha dei valori, conosce i suoi limiti ma cerca di superarli e spesso ci riesce. E infine, uno che non si volta mai dall'altra parte, anche se sa che per questo motivo c’è ancora chi lo definirà ‘amico delle guardie’. La verità è che di Topolino, in realtà, ne servirebbero tanti altri. Perciò tanti auguri Topolino, ad altri 90 anni come questi.