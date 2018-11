Trailer e recensione di "Animali Fantastici 2: I crimini di Grindelwald"

1. LA DOPPIA PERSONALITÀ DI GRINDELWALD

Grindelwald ha gli occhi di due colori diversi. Johnny Depp ha spiegato che questo dettaglio è legato a un aspetto della personalità del personaggio: «Per me non è una persona sola, è come se avesse due anime, come se fossero due gemelli riuniti in un solo corpo. Gli occhi, quindi, riflettono i suoi due lati, è come se ogni occhio fosse collegato a un cervello indipendente».

2. LE POLEMICHE PER LA SCELTA DI CLAUDIA KIM PER NAGINI

La scelta dell'attrice sudcoreana Claudia Kim per il ruolo di Nagini non è stata ben accolta da tutti i fan della saga di Harry Potter. Rowling ha spiegato che «I naga sono creature mitiche appartenenti alla mitologia indonesiana e hanno l'aspetto di un serpente, e da questo è nato il nome Nagini. A volte vengono descritte come creature alate e altre come metà umani e metà serpenti».

3. IL RITORNO DI SILENTE

J.K. Rowling ha ammesso che Albus Silente è sempre stato uno dei suoi personaggi preferiti. Nel lungometraggio si affronta, seppur non in modo esplicito, l'omosessualità del preside di Hogwarts. Il legame con Grindelwald era infatti più di una semplice amicizia.

4. AMICI PER COPIONE

Ezra Miller e Claudia Kim per interpretare al meglio il rapporto tra Credence e Nagini si sono frequentati prima di arrivare sul set. Miller ha raccontato che sono andati insieme persino a una festa organizzata per celebrare il solstizio d'estate che comprendeva strani rituali pagani e musica techno.

5. REDMAYNE E I CUCCIOLI DI SNASO

Nella pellicola ovviamente c'è spazio per gli "animali fantastici". Eddie Redmayne ha amato girare le scene in cui doveva fingere di interagire con i cuccioli di Snaso perché gli ricordavano i comportamenti dei bambini dell'età di suo figlio.