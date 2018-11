La storia di Marino Formenti, il pianista maratoneta

Marino Formenti, 53enne pianista e direttore d’orchestra, a 13 anni suonava nella biblioteca di Cernusco Lombardone, dopo aver convinto i genitori a prendere lezioni di piano perché, a orecchio, riusciva a riprodurre sul suo organetto giocattolo Bontempi le canzoni di Adriano Celentano, il tema dello spot della Barilla e la canzone popolare Bandiera Rossa. Anche se papà e mamma proprio comunisti non erano. «E poi volevano farmi fare sport e disegno, a me non interessava. Con la musica ho morso la mela del peccato». Ieri Cernusco Lombardone. Oggi in giro per il mondo: Los Angeles, Tokyo, New York, Buenos Aires, Londra, Berlino, Africa. E poi anche Mondello e la sua spiaggia, dove ha tenuto il suo ultimo concerto alla prima edizione di Palermo Piano City, finito a metà ottobre. Prossima tappa? «Vorrei andare in Nigeria. Ci sono alcune tribù che suonano riti funebri lunghissimi, fino a sei mesi. Al confronto io sono un dilettante». Già, perché in Sicilia Marino si è esibito per 12 ore filate. Dal tramonto all’alba. E neanche un caffè. «Giusto un po’ di tè nero. Poche ore, ma è stato faticoso. C’era molta umidità, ho messo a repentaglio il pianoforte, oltre che la mia voce». Capito? Sono poche 12 ore. Il perché lo spiega a Lettera43.it: «Le mie performance preferite durano due o tre settimane. A volte anche un mese».

UN PIANISTA TRAVOLGENTE. MA CHE «ODIA» I CONCERTI

La webcam del suo computer è avvolta dal fumo. Si accende una sigaretta dopo l’altra, Marino, che si fa raggiungere via Skype nel suo appartamento di Vienna, dove vive da oltre 20 anni. Un raggio di sole gli illumina il volto, ma solo per metà. La voce è profonda. «Non sono scappato dall’Italia. L’idea era di vedere un po’ il mondo». Un pianista travolgente, per il New York Times. Il Glenn Gould del XXI secolo, per il Los Angeles Times. Inoltre le sue interpretazioni di Franz Liszt sono state premiate nella cosiddetta “Top 10 of the New Times 2015”. Ospite fisso delle maggiori istituzioni concertistiche mondiali, Marino ha un problema. Lui, i concerti, li odia: «Un’allergia istintiva e crescente. Non mi piace la divisione tra pubblico e artista, che sale sul palco lo fa per diventare musica, ma anche per dire al mondo: it’s my job. Come se volesse salvarsi il culo». Marino Formenti, nato a Merate, nel Lecchese, è il pianista che cambia le regole. Anzi, le azzera: «Oggi è un prodotto, ma la verità è che la musica c’è sempre stata, ben prima che venisse suonata in uno stadio o in un jazz club. Il mio obiettivo è ritrovare con essa un rapporto primordiale».