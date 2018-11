I padrini del Blues scelti dai Rolling Stones

Il blues è l'inizio e la fine di tutto, anche dei Rolling Stones che finiranno come hanno cominciato, che due anni fa hanno fatto un disco di standard quasi per sbaglio, a 55 anni dalle prime acerbe cover, vendendo 3 milioni di copie e adesso hanno curato una raccolta in due dischi, un vero e proprio viatico con i pezzi che considerano indispensabili. Per dire a chi li ascolta che sta tutto lì, che si ricomincia sempre da capo. Una educazione che non è solo sentimentale, una critica di una ragion pura musicale che, in 42 brani, recupera anche episodi risuonati nell'ultimo Blue & Lonesome. «Facciamogli sentire gli originali, scopriranno qualcosa di nuovo», devono essersi detti. Confessin' the blues, per Bmg/Universal, esce in formati diversificati: 2cd, set di lp 2x2 e in cinque vinili da 10" (imitando le versioni originali di 78 Rpm) per i superpuristi. Tutte le versioni includono le note di copertina del critico musicale Colin Larkin, mentre un bookpack contiene le stampe artistiche del famoso illustratore del blues Christoph Mueller. La copertina, bellissima, è un disegno apposito di Ron Wood, che ha curato anche la parte grafica. Quarantadue classici e, nei solchi, una foresta di storie, di tragedie, di misteri, di dolore scintillante.

VIAGGIO NELLA CHICAGO CAPITALE

La raccolta offre, come è sacrosanto, uno spettro esauriente della prima metà del Novecento – dopo, sarebbero arrivati proprio loro, i nuovi ragazzi, a ritradurre la musica del diavolo per la modernità -, ma è chiaro che la scelta non poteva non privilegiare la Chicago elettrica. Così, a spasso per le canzoni torna la competizione a distanza fra Howlin' Wolf e Muddy Waters.