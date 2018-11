L'evoluzione di Topolino raccontata dall'autore Casty

DOMANDA Sono trascorsi 90 anni da quando un Topolino in calzoncini fischiettava sullo Steamboat Willie: cosa è cambiato in questi anni? E cosa invece è rimasto intatto da quella sua prima apparizione?

RISPOSTA. La grande forza di Mickey sta nel fatto che è un personaggio fondamentalmente ‘neutro’: non ha un mestiere definito, non ha un'età definita e, soprattutto, non vive in un tempo definito. Al contrario di altri personaggi (penso per esempio a Tex, o Braccio di Ferro, per citarne due) Topolino segue lo scorrere dei tempi, vi si adatta con facilità, ed è per questo che dopo quasi un secolo è ancora un personaggio assolutamente attuale. Da ‘topo di campagna’, talvolta ingenuo e talvolta dispettoso, è negli anni maturato e oggi possiamo considerarlo un "posato trentenne", quasi accasato, nel quale però arde sempre la passione per l'avventura e il mistero.

Un elemento, questo, che è rimasto immutato fin dagli esordi.

Topolino, oggi come allora, è sempre pronto a dare una mano alle persone in difficoltà e a battersi contro le ingiustizie. E tutto questo, attenzione, senza indossare panni da supereroe.

Negli anni, molti autori hanno sentito la necessità di ‘svecchiare’ il personaggio. Ha avuto anche lei questa necessità, e come ha cercato di farlo?

Con migliaia di avventure vissute alle spalle è normale che anche negli autori, dopo un certo periodo, subentri una certa assuefazione e che si cerchino quindi delle diverse caratterizzazioni per rendere più vivaci e originali le storie. Per quanto riguarda me, nel momento in cui intraprendo la creazione di una nuova storia faccio una sorta di "reset mentale": ovvero non mi interessa, per esempio, se o quante volte Topolino è già stato su Marte, voglio che lui (e io con lui) sia entusiasta come se fosse la prima volta. Ho poi cercato di recuperare e via via affiancargli tutti quei compagni d'avventura che aveva un po' perso di vista durante gli anni: Atomino Bip Bip, Gancetto, Eta Beta, eccetera. Ho anche aggiunto dei nuovi comprimari e dei nuovi nemici, e tutto questo appunto per uscire da quel vortice di manierismo che prevedeva quasi sempre l'accoppiata Topolino e Pippo contro, toh, Gambadilegno.

Da “perfettino” a “amico delle guardie”: perché secondo lei negli ultimi anni il personaggio ha subito attacchi del genere? Cosa dà fastidio ai lettori?

Perché oggi è molto, moltissimo "cool" sbeffeggiare e irridere. Con la diffusione di forum, social e quant'altro si è ricreata, in maniera enormemente amplificata, quella dinamica tipica dei gruppi di adolescenti per cui si cerca un bersaglio da prendere in giro e poi si fa la gara a chi ne sparla nella maniera più caustica e divertente. Essere "fighi", controcorrente, è un must sul web. Mickey, classificato ormai come simbolo del "sistema", è un bersaglio perfetto per le frecciate di costoro, ed è anche per questo che sto dalla sua parte: mi piace prendere le difese dei più deboli.