Il gatto di Paolo Brosio sanguina in diretta tv

Panico in dietta la mattina di mercoledì 21 novembre 2018 nel corso della diretta di Storie Italiane quando la camicia di Paolo Brosio, protagonista in un dibattito tra fede e scienza sulle lacrime della Madonna di Giampilieri, ha cominciato a macchiarsi di sangue. Dopo l'inziale smarrimento la conduttrice Eleonora Daniele ha chiesto al giornalista, in video accanto alla madre Anna, se si stesse sentendo male sentendo male. Poi si che a sanguinare era il gatto di casa Brosio che forse ha avuto una emorragia.

IRONIA DEI SOCIAL SULLO SPIACEVOLE EPISODIO

La Daniele ha chiesto quindi di staccare il collegamento in diretta mentre il pubblico a casa ha continuato a vedere il povero Brosio coperto di sangue. «Immagino che chiamerete il veterinario e poi fateci sapere che cosa sta succedendo noi ci teniamo agli animali e al gattino». La conduttrice ha subito rassicurato tutti dicendo che il micio si era ripreso e che avrebbe ricevuto nell’immediato le cure del caso. In molti però non si sono fatti scappare l’occasione ed hanno commentato con ironia sui social, quanto visto in tv.