Dolce & Gabbana e il razzismo nella moda

I due stilisti sono noti anche per essere strenui difensori della famiglia naturale, un po' alla Pillon diciamo. Nel loro mirino sono finite anche le adozioni gay e la gestazione per altri. In una intervista a Panorama del 2015, infatti, avevano espresso il loro disappunto per i «figli della chimica che non hanno mamma e papà». Parole che avevano scatenato l'ira di Elton John, padre di due figli avuti con il marito David Furnish grazie a una madre surrogata. Insomma la loro pare essere una moda pop-sovranista in perfetta linea con la tendenza attuale. Ma il duo nostrano non è una eccezione. Razzismo, sessismo, politically uncorrect popolano il fashion esattamente come qualsiasi altro settore.

GLI INSULTI ANTI-SEMITI DI JOHN GALLIANO

Basta ricordare John Galliano, enfant prodige britannico dell'haute couture condannato dal tribunale di Parigi e licenziato da Dior dopo la diffusione, nel 2011, di un video in cui si lanciava in insulti razzisti e antisemiti. Ubriaco, aveva urlato a più riprese «sporca ebrea» e «sporco asiatico» a una coppia seduta vicino a lui a La Perle, bar nel centro di Parigi. I due avevano chiamato la polizia e sporto denuncia per aggressioni verbali e razziste. Due giorni dopo una 48enne affermò di essere stata a sua volta vittima di ingiurie antisemite da parte dello stilista, in quello stesso bistrot, nel 2010. Come se non bastasse, a incastrare mediaticamente Galliano arrivò un filmato pubblicato da The Sun, in cui il designer in evidente stato di alterazione alcolica dichiarava «I love Hitler».