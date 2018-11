Le pagelle della quinta serata di X Factor 2018 Live

LUNA (Los Angeles): 5. Jake la Furia, che firma l'inedito, per Agnelli è il «miglior rapper». E l'amico Fedez non la prende benissimo. Forse Manuel si vendica perché l'altro gli ha appena dato del meschino, del tattico sui giudizi per i suoi. Figurati: il trucchetto è stipare le battute di parole, parole, parole. Moderna, dice Manuel? Forse all'interno del rap mercantile, ma la struttura invece ha del già sentito, anzi parecchio: ottima per provarsi la lingerie nel camerino di un centro commerciale. Luna è brava, ma sto «flow», come dice Lodo, alla lunga allappa, andiamo; e anche alla breve.

RENZA (Cielo inglese): 5. Partita outsider, è vero. Ma adesso non può più nascondersi. Porta un pezzo, scritto dalla «nuova autrice Rachele», che di nuovo ha nagott, come dicono a Milano, e altrettanto significa: la lagnetta sul registro alto cerca spudoratamente le radio, ma per Renza, dopo il ballottaggio con Naomi, finisce qua. Fedez, comprensibilmente scosso, la stringe oltre il lecito.

ANASTASIO (La fine del mondo): 9. È il più atteso, inutile girarci attorno, proprio per la sbalorditiva capacità creativa già dimostrata con un rosario di cover mirabilmente stravolte. L'inedito? Ecco, qui sì che arriva la modernità: questo ragazzo di 21 anni sta riscrivendo le regole del rap, lo sta trasformando in un genere musicale, come ipotizza Agnelli che difatti gli rende l'onore: punta su parole enfatiche, su incastri fluidi, intelligenti, e su basi discrete ma molto curate, in cui l'inciso si apre in forma retorica a potenziare ancora il testo. Uno che in un rap parla di Cappella Sistina come allegoria, è uno che ha qualcosa in più. Molto di più. Non azzardiamo paragoni rischiosi, ma può diventare davvero il campione degli Anni 20.

SHEROL (Non ti amavo ma ti ho perso): 5. Detto di un filone familiare che nella sua tragicità comincia a essere abusato (ricordate Rita Bellanza, per dirne una?), concediamo pure la buona fede: Agnelli mette mano al testo, che parla di un padre perduto, e Manuel, che il suo l'ha perso da poco, non ha ancora elaborato, e si capisce. E il testo, più o meno, può andare. Per la musicuzza è più difficile: ma come, parli di un padre che ti manca, che non tornerà, e ci metti sotto una marcetta così? Sherol è un prodigio, ma a lungo andare si sta spegnendo perché non è guidata all'altezza delle sue potenzialità.