Le ultime sulle nomine Rai di M5s e Lega

Per la prima volta una donna alla guida di RaiUno. Questa sembra essere la novità delle nomine che si appresta a fare il Cda della Rai convocato per martedì 17 novembre. Alla rete ammiraglia della televisione pubblica è stata infatti scelta Teresa De Santis, mentre Carlo Freccero, vicino ai 5 Stelle, guiderebbe RaiDue e Stefano Coletta sarebbe riconfermato a RaiTre, soprattutto per volere dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Secondo il Corriere della Sera, infatti, i curricula sono già stati richiesti. Mentre Losa dovrebbe essere selezionato per la direzione di RaiSport e Antonio Preziosi attuale corrispondente da Bruxelles per Rai Parlamento.