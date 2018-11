Recensione di Duets Forever di Cristina D'Avena

Della oculata gestione di una carriera, si è detto; dell'effetto nostalgia o retrologia pure si è accennato, ma questi da soli non bastano: forse bisogna aggiungere che quelle canzoncine così tenere, così paracule, in realtà venivano sapientemente assemblate da mani esperte (il 33 giri con tutti i brani della serie Ufo Robot, dietro lo pseudonimo “Actarus” nascondeva i nomi di Vince Tempera, Ares Tavolazzi, Ellade Bandini, di un giovane Fabio Concato ed altri, e scusate se è poco), venivano insomma costruite per restare. E infatti sono restate e ancora oggi, in tempi di trap e di elettrodance insulsa, fanno la loro porca figura. Qui nessuno dice che Memole o Licia siano saggi di canzone d'autore: la considerazione resta sullo squisito dato della fruibilità, ed è una consumazione a lunga durata, perfino indefinita. Armonie, melodie, arrangiamenti oggi impossibili da riproporre, da concepire. Onore dunque a Cristina, che tutto questo l'aveva lucidamente colto per tempo e non ha mai smesso di puntare sul suo personale patrimonio artistico, trasformando via via il sarcasmo in ironia, poi in simpatia, infine in apologia: non vincerà i grammy latini della Pausini, ma in patria quanto a hit parade se la battono.