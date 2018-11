Il secondo autodafé dei D&G e la nuova responsabilità culturale delle aziende

Vi piaccia o no, da questo potere “altro” e terzo non si scappa, che vi riteniate superiori a esso o meno. Ne parlava qualche giorno fa, nelle stesse ore del disastro mediatico e, come vedremo nelle prossime righe, politico dei Dolce&Gabbana, un gruppo di analisti di rilevanza mondiale invitati dalla Fondazione Prada a discutere di futuro digitale e fra i quali figuravano anche Nicholas Negroponte e Andrea Illy, presidente di Altagamma, che ha messo a fuoco un aspetto estremamente rilevante di questa evoluzione dei social media: «Il modello della società per azioni e soci definiti è superato. Ora, il modello da seguire è quello della società per stakeholder, o portatori di interesse, che comprende certamente gli azionisti, ma anche i consumatori, i fornitori, e tutte le persone che, a vario titolo, interagiscono con le aziende». Per un’azienda e un brand mondiale, questi stakeholder possono ammontare a qualche miliardo. Una discreta parte di questi, nelle ultime 48 ore ha postato video e fotografie in cui pulisce il pavimento di casa con capi Dolce&Gabbana o vi fa dormire dentro il cane, in risposta ai famigerati post di Gabbana, purtroppo per lui non nuovo a queste esplosioni di ira e volgarità incontrollate sui social, per di più quasi sempre rivolti a donne, e non di rado per il loro aspetto fisico (per inciso: non lo imiteremo, e non commenteremo il suo da qualche anno a questa parte).

UN PROBLEMA CON LA SESSUALITÀ FEMMINILE

Però, prima di tornare al punto, e cioè al concentrato di ignoranza che questa campagna esprime e alla necessità che, in tempi di globalizzazione, l’egocentrismo imprenditoriale si rassegni all'ascolto dei propri manager (i responsabili di Dolce&Gabbana in Cina avevano avvertito Milano del pericolo), lasciatemi toccare un altro aspetto piuttosto rilevante della questione, soprattutto in queste ore di celebrazioni della giornata contro le violenze sulle donne. Posso anche sorvolare sul video del cannolo sovradimensionato per la modella e la battuta pecoreccia sulle sue dimensioni, ma ricordo ancora lo choc della campagna D&G del 2007, scattata da Steven Klein e ritirata per incitazione allo stupro dopo l’intervento del Giurì e una violenta campagna di proteste, all’epoca non ancora social. Anche allora, di fronte alle immagini di una modella sdraiata per terra a tenuta ferma da un uomo per i polsi, mentre altri quattro osservavano la scena, Stefano Gabbana e Domenico Dolce si cosparsero il capo di cenere, intonando una giaculatoria sul loro amore incondizionato per le donne: hanno un problema percettivo piuttosto serio sulla sessualità femminile e la sua rappresentazione; dovrebbero prenderne atto e, volendo continuare a vendere vestiti alle donne, porvi rimedio.