Federico Fiumani su musica, molestie e politica

Domanda. Non si era mai vista una promozione per un disco in uscita di questo stampo: se era voluta, è quantomeno originale...

Risposta. Sono il miglior ufficio stampa di me stesso, un genio! Il problema è che questo (impresario, ndr) mi ha cercato in questi giorni, se mi cercava nei '90...

Che succedeva?

Che lo denunciavo allora! Non sui social, per altri mezzi, ma mi sarei comportato esattamente allo stesso modo. E non c'era di mezzo il disco nuovo... (ride)

Lei ha preso posizione, ha bombardato, a quanto si ripete, un segreto ben custodito: qualche ripensamento, alla luce del putiferio che ne è uscito?

Ma neanche per sogno! Anzi, sono felicissimo. Questo signore mi dicono sia in procinto di querelarmi: sono strafelice, ho basato la mia denuncia pubblica su dati, su testimonianze scritte di terzi, non su chiacchiere; era ora che tutta questa storia venisse fuori.

Ma ci voleva un musicista dalla storia conclamata, un senatore, per scoprire gli altarini?

Eh! Infatti... Almeno ha dato la stura a testimonianze, reazioni, ha smosso le acque: non poteva continuare una situazione così, nel mormorio generale e nessuno che uscisse allo scoperto.

Lei è un nume tutelare dell'indie italiano, e può anche dirlo: una situazione come questa è un caso limite o, come adesso dicono alcuni, è solo un altro episodio in un giro che predica bene ma a quanto razzolare...?

Io in 40 anni di carriera una cosa così non l'avevo sentita mai; e ho fatto migliaia di concerti, ho vissuto di tutto, dai teatri ai centri sociali, situazioni borderline... Ma come questa, mai.

Quindi sfatiamo il mito oscuro dell'indie maschilista e prevaricatore?

Ma no, non è affatto vero, ma quando mai. Gli approcci sono una cosa, le violenze, i soprusi un'altra. A me le donne son sempre piaciute, ne ho avute tante, legami, situazioni curiose, ma la violenza cambia tutto; e non è accettabile. Per questo ho detto quello che ho detto: ma, insomma, Genova è Italia, siamo noi: non bisogna tenersi dentro la paura, ma scherziamo?