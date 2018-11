Trailer e recensione del film Troppa Grazia

COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI SOSTENUTA DAL CAST

La sceneggiatura firmata da Zanasi, Giacomo Ciarrapico, Michele Pellegrini e Federica Pontremoli è ricca di intuizioni brillanti e inaspettate. L'incontro-scontro tra la protagonista e la presunta Madonna segue lo schema della commedia degli equivoci, con Lucia che inizialmente la scambia per una profuga bisognosa di aiuto. Se il film non riesce a mantenere viva la tensione comica per tutta la sua durata, sicuramente Rohrwacher brilla per bravura. Come il resto del cast composto tra gli altri da due sicurezza come Elio Germano e Giuseppe Battison. Una menzione speciale va alla fotografia di Vladan Radovic.