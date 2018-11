Il rapporto tra Bertolucci e il Cinema America di Roma

DOMANDA. Può fare un esempio?

RISPOSTA. Una volta mi disse: «Ho capito subito che non hai senso dell’umorismo ma mi sembra che esageri con tutti questi ‘maestri’, fai ridere i polli, tra i quali ci sono anche io». Ma era sempre attento e pronto a comprendere, quando discutevamo con le istituzioni, quali potessero essere i problemi o le difficoltà.

Appoggiava la vostra battaglia...

Sì, ma ne appoggiava anche molte altre. Riusciva ad avere una forte vicinanza con i ragazzi, con i giovani ed era sempre disponibile, salute permettendo, a partecipare.

Come vi siete incontrati?

Lo contattammo e lui rispose. Sottoscrisse il primo appello per salvare il Cinema America. Successivamente lo invitai a presenziare a una proiezione e lui mi rispose: «Caro Valerio come faccio a dirvi di no dopo tutto quello che avete combinato risvegliando con le vostre motivazioni cineteche e prestigiosi locali trasteverini? Mi piacerebbe molto parlare con dei giovani del mio primo film». Era Il Conformista. Ai suoi occhi eravamo dei ragazzi che si avvicinavano al mondo dell’audiovisivo e, come diceva sempre, «lo scoprivamo proiettandolo».

Eravate un po' i dreamers anche voii?

Più o meno. Lo scorso anno quando il Comune non ci ha rinnovato la concessione di piazza di San Cosimato, dove si tenevano le proiezioni estive, scrisse una lettera pubblica molto dura in nostra difesa e anche in difesa di come avevamo fatto rivivere la piazza.