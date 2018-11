I film diventati cult di Bernardo Bertolucci

PICCOLO BUDDAH

Siamo invece nel 1993 quando le sale cinematografiche hanno visto per la prima volta sugli schermi la proiezione di Piccola Buddah, un film che racconta il viaggio nel profondo Tibet e nel cuore di una delle più affascinanti religioni orientali. La prima mondiale del film si tenne a Parigi il 4 novembre 1993, alla presenza dello stesso Dalai Lama, che per la prima volta entrò in un cinema. Per consentirgli di recarsi a dormire alle 21, come sua abitudine, la proiezione si svolse nelle ore del pomeriggio.