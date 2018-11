Il cinema ricorda Bernardo Bertolucci

BENIGNI: «SE NE È ANDATO IL PIÙ GRANDE»

«È un dolore immenso la morte di Bernardo Bertolucci. Se ne è andato il più grande di tutti, l'ultimo imperatore del cinema italiano. Un pezzo della nostra famiglia, un amico fraterno, amoroso, intelligente, pieno di genio, imprevedibile, rigorosissimo ed implacabile nel dirci sempre la verità. Il suo cinema rimarrà tra le meraviglie del ventesimo secolo», è stato il ricordo commosso di Nicoletta Braschi e Roberto Benigni.

SANDRELLI: «ADDIO AL MIO ULTIMO IMPERATORE»

Commovente il ricordo di Stefania Sandrelli, che ha lavorato con Bertolucci in Novecento e in Io Ballo da sola. «Se ne è andato il mio "ultimo imperatore". Che si sentiva come un "topo nel formaggio"», ha scritto l'attrice. «Per lui significava stare come in un bozzolo, al caldo e al riparo. Me lo disse gioiosamente dopo una estate di sofferenza e di passione. "Adesso sto bene, sai? Sto come un topo nel formaggio". Grazie per essere stato così speciale. Per il tuo cinema così speciale. Spero di incontrarti ancora e di fare un altro film insieme. Un lungo bacio».

CAVANI: «ERA SEMPRE CIRCONDATO DA GIOVANI»

«Ci sentivamo spesso», è invece il ricordo della regista Liliana Cavani, «ci vedevamo di frequente e mi colpiva sempre il suo coraggio anche nella malattia e il suo essere, nonostante età e condizioni, sempre nel mondo di oggi, sempre circondato da giovani, sempre disponibile. Mi voleva sui suoi set, diceva che gli portavo fortuna e ci siamo voluti tantissimo bene». Se ne va, ha aggiunto, un «grandissimo regista, fondamentale per il cinema italiano che sognava in grande, e un ancora più grande amico».

CECCHI GORI: «LA PRIMA VOLTA AGLI OSCAR»

«È triste, come sempre, dire che i migliori se ne vanno». Così Vittorio Cecchi Gori ha commentato la scomparsa del maestro. «Di lui ho un magnifico ricordo, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti e soprattutto con lui per la prima volta partecipai alla cerimonia degli Oscar», ha aggiunto il produttore, ricordando L'ultimo imperatore, il film con il quale Bertolucci vinse nove Oscar e di cui lui era uno dei produttori. «Quando lo chiamarono per la prima statuetta», ha aggiunto, «quella per i migliori costumi, gli dissi: "Li vinci tutti" e così andò».