Orvinio, piccolo scrigno candidato a luogo del cuore Fai

In testa alla classifica temporanea dei Luoghi del cuore del Fai, la competizione che si chiude a fine novembre, c’è il Fiume Oreto (Palermo): con 46.561 voti è largamente in testa come numero assoluto di preferenze espresse. Segue il sito di archeologia industriale di Rasiglia (Perugia) con 25.636 voti. Si tratta di una competizione che comprende aree naturali, fiumi, torrenti, laghi, castelli, abbazie, conventi, chiese, borghi per i quali sono già stati espressi complessivamente oltre 1 milione di voti ripartiti su oltre 35 mila località. Sono al lavoro 224 comitati, il verdetto finale sarà reso noto a febbraio dell’anno prossimo e, come spesso avvenuto per concorsi analoghi in passato, i voti della mobilitazione finale possono cambiare le attuali classifiche. Ai primi tre il Fai, in collaborazione con Intesa San Paolo, destina rispettivamente 50, 40 e 30 mila euro per realizzare progetti specifici di valorizzazione. Al “luogo d’acqua” vincitore andranno 20 mila euro. Tutti i luoghi che riceveranno almeno 2 mila voti potranno presentare richiesta per il finanziamento di un progetto sino a 30 mila euro di valore.