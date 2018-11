Ecco in anteprima i vincitori del Premio SpazioCinema 2018

L’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con Il Giornale dello Spettacolo del gruppo Globalist, è pronta a dare il via alla seconda edizione del Premio SpazioCinema. Il riconoscimento sarà assegnato il 19 dicembre 2018, al culmine di un intero anno di passione per il grande schermo.

IL SIGNIFICATO DEL PREMIO SPAZIOCINEMA

L’Asi, infatti, come ben sanno gli amanti della settima arte, ogni mese ospita una proiezione cinematografica di film a tematica spaziale, presso l’Auditorium della sua sede di Roma. Ce n’è per tutti i gusti, dalla fantascienza ai documentari, spesso in anteprima assoluta per il nostro Paese. Pellicole del calibro di First Man, Blade Runner 2049, The Martian e produzioni italiane come Tito e gli alieni con Valerio Mastandrea nel ruolo di protagonista.

Il Premio SpazioCinema nasce proprio per allargare l’accezione scientifica alle arti in generale, omaggiando le personalità che non solo attraverso il cinema, ma anche tramite la letteratura e la musica, si sono distinte in Italia nel campo della divulgazione della cultura scientifica e spaziale in particolare.