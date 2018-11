Sanremo giovani? Un talent figlio dei talent

TRA I CANDIDATI TANTI VETERANI DI X-FACTOR, AMICI E THE VOICE

Nella pletora di nomi necessariamente sconosciuti, da scoprire tra una ventina di giorni, spiccano alcune conferme più o meno scontate: come la anticipatissima Federica Abbate, già in spolvero per diversi artisti del pop mainstream, da Giusy Ferreri a Fedez con Noemi, Francesca Michielin, recentemente Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso. Una sorta di eletta, già a suo modo nel giro che conta, per la quale si pronostica un passaggio puramente formale verso il Sanremone di febbraio. Da X Factor sono invece passati Andrea Biagioni, protetto di Manuel Agnelli, così come i Ros (Incendio) dello scorso anno; questi ultimi, peraltro, erano già usciti dalle selezioni del Rock Contest fiorentino.