Comunicazione cross-culturale, qualche avvertenza

GESTIRE LA SFIDA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Al di là dei fatti recenti, è però sempre utile mettere in fila alcune regole che possono rivelarsi utili in molti ambiti, non solo in quello della moda. Esistono diverse teorie di management che si concentrano proprio sulla sfida dell’internazionalizzazione di un brand e sulle difficoltà che possono sorgere quando un’azienda si espande in un contesto sociale diverso da quello di appartenenza. La prima esigenza è collegata alla definizione della giusta strategia di business per un nuovo mercato: a cambiare non sono infatti solo i punti di riferimento culturali, ma anche le abitudini di consumo e il valore che un determinato prodotto può rappresentare per i singoli consumatori. In un’epoca segnata dalla globalizzazione delle merci, dei servizi e delle persone la prospettiva locale è comunque un fattore imprescindibile, che non può essere trascurato.

L'INGREDIENTE DELL'ASCOLTO

Nel caso della moda, l’italianità è sicuramente un valore aggiunto del proprio brand, perché espressione di uno stile e di una tradizione che rendono unico il nostro Paese. D’altro canto, però, non si può pretendere che il semplice trasferimento di un modello di business in un altro contesto geografico sia sufficiente per raggiungere il successo ottenuto in patria. Lo stesso vale per la comunicazione: ciò che funziona per un pubblico già fidelizzato o che condivide lo stesso universo di riferimento potrebbe rivelarsi un boomerang altrove. Per questo, l’ingrediente che non dovrebbe mai mancare nelle nostre strategie comunicative è quello dell’ascolto. Analizzare il contesto in cui vogliamo espandere le nostre attività, anche con focus group, identificare quali sono gli influencer dell’opinione pubblica e dei player che intendiamo raggiungere, mappare i valori ai quali la società è maggiormente ancorata, adattare i nostri messaggi alla sensibilità di un’audience straniera.

L'EQUILIBRIO TRA VISIONE GLOBALE E RISPETTO DELLE IDENTITÀ

I due poli tra i quali oscillerà la nostra strategia sono dunque: da un lato, la capacità di presentarsi come brand o azienda a proiezione internazionale e, dall’altro, l’esigenza di non accontentarsi di un approccio standardizzato e omogeneizzante. Questo vale per tutti i passaggi cruciali che un’azienda deve affrontare: dallo sbarco in un nuovo mercato alla gestione di operazioni di acquisizione di importanti realtà, oltre alla reazione a crisi reputazionali. C’è inoltre un aspetto da non sottovalutare: si comunica non solo verso l’esterno, ma anche al proprio interno. Le grandi realtà internazionali sono contraddistinte da una forza lavoro diversificata per provenienza, cultura, e religione. Anche in questa dimensione si rivela essenziale calibrare i propri messaggi, mantenendo quel difficile equilibrio tra visione globale e rispetto dell’identità dei singoli.