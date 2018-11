Ultimo tango a Parigi e il vero scandalo della scena del burro

L'INVETTIVA PRONUNCIATA DA BRANDO CONTRO LA FAMIGLIA

Personalmente, nonostante fosse disponibilissima in Rete, quella scena non l’avevo più rivista da quando, sempre in quel cinemino di Parigi di cui sopra, era il 1981, in un’atmosfera di immotivata quanto latente clandestinità che mi avvolse appena entrai nella sala, assistetti alla proiezione. Guardarla dopo tanto tempo, complice la dolorosa circostanza dell’addio al regista, è stata come una rivelazione. Da sempre io, come immagino la maggior parte degli spettatori, serbavo il ricordo della scena del burro per quel che mostrava, non per quel che diceva. Ovvero, per la cruda sequenza che inizia con un preliminare di seduzione («chissà che gioielli ci sono lì dentro, forse oro», dice Brando indicando la cerniera dei pantaloni di Maria) e finisce in stupro.