Perché un film biografico non basta a descrivere Freddie Mercury

L'esistenza di una rockstar, per quanto breve, non ci sta mai in un vita e così si può capire perché Lesley-Ann Jones, superbiografa e superamica di Freddie Mercury, stronchi senza mezzi termini Bohemian Rapsody, il film in uscita sul leader dei Queen bollandolo come «una superficiale collezione di fotografie». Ma che altro potrebbe starci in una pellicola di due ore quando il soggetto non è solo una rockstar ma una summa di contraddizioni, una matrioska di contraddizioni l'una dentro l'altra fino a quando Mercury non scompare, precisamente 27 anni fa, di Aids, la pandemia dell'epoca, ammettendo pubblicamente solo in punto di morte di essere gay? Eppure l'elemento kitsch e quello camp non sono secondari, sono viceversa fondativi nei Queen fin dal nome, allusivo ma esplicito, preteso da Mercury, imposto ai compagni.