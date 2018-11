I ritmi caraibici nati verso la fine degli Anni 70 si sono poi espansi in mille forme e strutture arrivando in diversi ambiti socio-culturali, influenzando il costume, associando il consumo di marijuana alla meditazione e come ausilio alla preghiera nell'ambito del rastafarianesimo, la principale fede religiosa giamaicana, fino a varcare i confini della piccola isola e influenzando moltissimi ambiti musicali, in primis il punk e il rap, in Gran Bretagna e anche negli Usa. Per l'Unesco, quindi, il reggae ha «contribuito al dibattito internazionale su ingiustizia, resistenza, amore e umanità, sottolineando la dinamica del elemento come bianco in una sola volta cerebrale, socio-politico, sensuale e spirituale».

DA VOCE DEGLI EMARGINATI A MUSICA TRASVERSALE

Sul sito dell'Unesco è già comparsa la scheda sul reggae music of Jamaica. «Nata in uno spazio culturale che ospitava gruppi emarginati, principalmente nella Kingston occidentale», si legge nella descrizione, «la musica reggae della Giamaica è un amalgama di numerose influenze musicali, incluse le prime forme giamaicane, nonché i ceppi caraibici, nordamericani e latini. Col tempo, gli stili neo-africani, l'anima, il ritmo e il blues del Nord America furono incorporati nell'elemento, trasformando gradualmente lo ska in rock steady e poi in reggae. Mentre nel suo stato embrionale la musica reggae era la voce degli emarginati, la musica è ora riprodotta e abbracciata da un'ampia sezione trasversale della società, compresi vari generi, gruppi etnici e religiosi».