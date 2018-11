La storia del reggae dai sound system a Bob Marley

La morte prematura lo consacra all'eternità in un'aura inconfondibile, unica di santo che canta. Intanto il reggae si contamina, si snatura, si annacqua, si arricchisce, si commercializza, cattura chi lo cattura e, dunque, lo rilegge, siano i Clash prima, i Police dopo, tutto il giro del punk e del post punk, anche se i suoi sdoganatori originali, ancora una volta, come già il blues 10 anni prima, sono probabilmente i Rolling Stones, che ne offrono una rilettura scarna e molto rude già a metà dei Settanta e poi nel 1976 con la cover di Cherry Oh Baby (da Black and Blue), quindi proprio col citato The Harder They Come fatto proprio da Keith Richards, che sceglie di compenetrarsi a fondo con la cultura reggae vivendo ancora oggi in Jamaica per lunghi periodi. Intanto Marley è puro spirito, Peter Tosh, l'altro cuore dei Wailers, l'autore di Get Up Stand Up, lanciato da Mick Jagger nel firmamento musicale planetario, lo raggiungerà cinque anni dopo, appena 43enne, massacrato da una gang di balordi, quasi a significare, in modo tragico, come il reggae esorcizzi la violenza sociale da cui suo malgrado trae linfa. Oggi è il reggae a venire massacrato, dal reggaeton, dalla trap, da troppe ridefinizioni miserabili, evitabili. Ma la sua storia, partita da una isola e da un culto minoritario, è tale da giustificarne la consacrazione universale. Il reggae sarà sempre musica, ma non potrà mai essere solo musica. Questo ha sancito l'Unesco, e mai decisione suonò più logica, perfino doverosa. Sacrosanta.