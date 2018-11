La serie tv evento “L’Amica Geniale” sbarca su tivùsat

La serie tv “L’Amica Geniale”, tratta dai best seller della misteriosa autrice italiana Elena Ferrante, approda su tivùsat. Dopo il grande successo delle prime due puntate andate in onda lo scorso 27 novembre sul canale Rai 4K UHD al numero 210 di tivùsat cresce l’attesa per il prossimo episodio in programma martedì.

Con tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita, è possibile vedere i programmi dei canali del digitale terrestre anche in HD e ultra HD, bastano un decoder o un iDTV certificati con bollino tivùsat. Una straordinaria esperienza di visione a disposizione anche per la serie evento di Saverio Costanzo disponibile sulla piattaforma in Ultra HD.

Ma come utilizzare e attivare tivùsat? È facilissimo. Oltre a collegarsi al sito https://www.tivusat.tv/scopri-tivusat/, gli utenti devono dotarsi di parabola satellitare orientata su 13° est di Hotbird (lo stesso orientamento di Sky). Il secondo passo è avere un TV 4K e una CAM certificata tivùsat (o di un decoder 4k tivùsat). Per scegliere durante l’acquisto un TV 4K certificato o per verificare, inoltre, se il TV che si possiede supporta già il 4K, basta collegarsi al sito tivusat.tv/prodotti e scaricare la lista dei televisori che supportano il 4K nella sezione iDTV. Infine, è necessario attivare la smartcard inclusa nella CAM o nel decoder 4K tivùsat attraverso il sito tivùsat o contattando il call center dedicato.

Brevi e semplici operazioni per avere un servizio gratis ed impeccabile e guardare un mondo di canali nazionali ed internazionali in HD. Una vera finestra su intrattenimento, cultura, informazione, sport, spettacolo e le immancabili fiction come quella evento della Rai che porta in scena il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall’infanzia all’età adulta. E per chi è sempre in ritardo anche il servizio tivùon per vedere e rivedere quello che si vuole quando si vuole.