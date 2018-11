Recensione di Atlantico, il nuovo album Marco Megoni

Mille lire, da parte sua, sembra osare nuove strade calligrafiche, anche con un certo gusto, salvo, di nuovo, arrendersi a suggestioni danzerecce, latineggianti, come a non sapersi decidere davvero, come se ogni brano volesse racchiudere certezza e rischio, nuove direzioni e ripiegamenti nel confortevole; così nell'eponima Atlantico, che non va da nessuna parte, salvo, sicuramente, che in classifica; così in Rivoluzione («Ho solo trent'anni e sono stanco»); laddove La ragione del mondo, introdotta da un non fondamentale passaggio strumentale per archi (Intro della ragione) è invece una ballata molto semplice, prevalentemente acustica, ma proprio questa apparente essenzialità lascia l'interprete libero di brillare in modo più netto, più convincente; in questo disco lungo, con anche troppa carne al fuoco (15 tracce per 50 minuti), c'è ancora spazio per il romanticismo epico di Everest, che sotto sotto ha curiose inflessioni alla Smashing Pumpkins (quelli attuali); per quello più solenne, circolare, de I giorni di domani, che è tra le cose migliori; occasione sprecata, infine, quella di Muhammad Ali, che pare fare il verso al Raf Anni 80, con il sovrappiù di quell'inaccettabile tormentone «Siamo tutti Muhammad Ali/qui si vince e si perde in un attimo», e mai scemenza più grande s'era sentita.