Netflix ha deciso di cancellare Daredevil dopo la terza stagione

Netflix ha deciso di cancellare una delle sue serie simbolo, Daredavil. Il diavolo rosso interpretato da Charlie Cox si fermerà così alla terza stagione. «Daredevil della Marvel non tornerà per una stagione 4 su Netflix», ha scritto l'azienda in un comunicato inviato al sito Deadline.com. «Siamo enormemente orgogliosi dell’ultima stagione dello show e, sebbene sia doloroso per i fan, pensiamo sia meglio chiudere questo capitolo in bellezza. Anche se la serie su Netflix è giunta al termine, le tre stagioni esistenti rimarranno disponibili sul servizio per gli anni a venire, mentre il personaggio di Daredevil vivrà in altri progetti futuri per la Marvel».