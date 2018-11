Le pagelle della sesta serata di X Factor Live

ANASTASIO CAMPIONE DI VENDITE

Se le vendite degli inediti, presentati la scorsa settimana e di nuovo accennati giovedì sera, vogliono dire qualcosa, e la vogliono, allora è già possibile azzardare una previsione di massima: a fare il botto è anche il più valido in assoluto, il post-rapper Anastasio, che in una settimana ha venduto circa 14 mila copie del suo La fine del mondo; buono, anche se molto staccato, l'esito di Martina, che ha superato le 8 mila copie vendute del suo Cherofobia; terza, già molto staccata, la piccola Luna, con Los Angeles a quota 4 mila appena superata; seguono gli etnici eterei Bowland, che superano le 3.800 copie di Don't stop me, il bello e non tenebroso Leo Gasmann, che ne ha convinti in 2.400 a salire sulle sue Piume, poi l'ultima eliminata, Renza Castelli, che con poco più di 1.300 pezzi venduti di Cielo Inglese precede di poche decine Sherol, con l'elaborata ma datata Non ti avevo ma ti ho perso. Fanalino di coda Naomi, la soul singer tra le voci migliori di questa edizione, che non va oltre le 750 copie di Like The Rain.

LA SCANDALOSA ELIMINAZIONE DI SHEROL

Tra il primo e l'ultima c'è un abisso di 13 mila copie. Difatti, guarda un po' come finisce la puntata più scandaalosa di tutte. Scandaloso il ballottaggio, con la scandalosa eliminazione di Sherol, talento naturale ma figlia di nessuno, che non ha potuto studiare, si è arrangiata e poi ha trovato un giudice pessimo. Scandalose le raccomandazioni perenni di Leo, uno che piace alle ragazzine, cioè le fa comprare, di questa Martina che è una bluffetta costruita sulle visualizzazioni, dei Bowland, gruppetto interessante, sì, ma col grande merito di avere già una struttura mediatica, di essere spendibile sul mercato del pop etnico. Come dice Gordon Gekko: «È tutta una questione di soldi, il resto è conversazione».