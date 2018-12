Enrico Beruschi e la comicità Anni 80 a Roma InConTra

Ma come spesso capita, un po’ per nostalgia un po’ per assenza di valide alternative del presente, il bello – anche se ne caso specifico converrebbe dire “simpatico” – del passato viene ripreso e rivalutato. Come accaduto agli Anni 80 e alla loro comicità, quella dei film un scollacciati con Lino Banfi e Alvaro Vitali a cui oggi si riconosce una vitalità creativa e un’indole ad andare fuori dagli schemi che adesso pare smarrita. Pura operazione nostalgia, si potrebbe obiettare, oppure sacrosanto riconoscimento per una generazione di comici che si era fatta le ossa nei locali di provincia, sprovvista di social network e agenti “piazzatutti”, di talent show e altre scorciatoie e che, non a caso, non è sparita dopo il primo giro di giostra. «E alllooora?», direbbe Beruschi con la sua smorfia, per sua stessa ammissione frutto della bocca storta. E allora meglio un buon sorriso che viene da ieri rispetto a una finta risata della comicità che si confonde con la politica (e viceversa), di oggi. E se il ragionier Enrico stesso, nonostante ripetute provocazioni di Cisnetto, non riesce proprio a fare il nome di un comico attuale che lo faccia almeno sorridere, un motivo ci sarà...