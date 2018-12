Per avere talento non basta crederci

IL MISUNDERSTANDING DELLA POLITICA

Nella vita di tutti i giorni è la politica l’ambito che sembra aver perso ogni punto di contatto col talento. E non sono tanto le gaffe (il «Ma non è ministro Toninelli» del senatore Armando Siri, quando si confondono speranze e realtà; il «È bene informare a 370 gradi il cittadino» della ministra Barbara Lezzi; il «In tre giorni dio creò il mondo» del deputato Carlo Sibilia, preceduto da un «Ora basta!» in un raro esempio di politico che ci toglie le parole di bocca), quanto l’idea che il talento, presupposto che lo si abbia, cammini sulle proprie gambe, che non necessiti di preparazione, lavoro ed esperienza per potersi esprimere al proprio meglio. Un circo stanziale della “parola del giorno”, col termine nuovo imparato al mattino per poi essere usato la sera sui social o in tivù senza criterio alcuno.

LAURA CASTELLI ALLE PRESE CON IL «MY TURN»

Ecco ciò che viviamo. Su Rivista Studio in un articolo dal titolo Lasciamo lavorare cinque stelle e Lega che io avrei intitolato Manifesto del guardate cosa avete fatto, Christian Rocca scrive: «Hanno spiegato a Mario Draghi, dall'alto dei loro studi nella zona bibite dello Stadio San Paolo, che cos'è lo spread». Se per caso il presidente della Bce non avesse afferrato, potrebbe farselo spiegare dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, il quale ha ricevuto una lezione privata su spread e mutui dalla sottosegretaria all’Economia Laura Castelli in una puntata di Porta a Porta che andava intitolata Her turn (l’immagine di Castelli che rompe ulteriormente la quarta parete per dirvi «My turn» ve la risparmio).