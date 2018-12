L'eterno ritorno di Raffaella Carrà

UNA PROFESSIONISTA FATTA DI DILETTANTISMI

Raffa l'eclettica di ferro non ha ceduto alla ruggine tempo, anzi nel tempo s'è creata una sua mitologia, che però deve anche molto alla sua permanenza, circolarmente, come profezia che si autoadempie. Profezia di se stessa, la Carrà ha retto pure nell'era dei talent, anche se in versione minore, senza sussulti: ha lanciato suor Cristina, non un granché, poi ha tirato a campare, gli ultimi show in un mesto tramonto di gradimento. Però la Raffa resta la Raffa, una grande professionista fatta di tanti dilettantismi: cantare così così, ballare discretamente, recitare giusto per dire, condurre decentemente.

I DUE CAPITOLI DI OGNI VOLTA CHE È NATALE

Vero è che ha stabilito spesso dei canoni televisivi: la stellina acerba e maliziosa del Tuca Tuca, il ballo stupidino dell'ombelico, la conduttrice assatanata che mentre ballava roteava la testa come la posseduta de l'Esorcista, responsabile della cervicale di almeno un paio di generazioni di ragazzine, la conduttrice seduta, confidenziale, la star conclamata, che vive amministrando la sua leggenda, la sua autoprofezia. Di sicuro una che non molla, dalla determinazione feroce ancora oggi, che, coetanea di Mick Jagger e Keith Richards, si riprende la ribalta con un album fatto di due dischi, uno di Natale e l'altro di Capodanno. In Ogni volta che è Natale butta dentro di tutto, da John Lennon a Leonard Cohen, a José Feliciano. I capitoli, dicevamo, sono due: uno di pezzi strettamente natalizi, l'altro di successi personali, più danzerecci, riveduti e corretti col coinvolgimento, di nuovo, di Sinclar. Come per tutte le emissioni di questi tempi, si perde la testa a distinguere fra album normale, album deluxe, superdeluxe, lp version, edizione numerata, che tuttavia differiscono di poco, un 45 giri a forma di stella, un portachiavi: ormai i dischi sono diventati dei bazar.