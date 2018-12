Trailer e recensione de Il Grinch

1. UN CATTIVO MENO CATTIVO

Benedict Cumberbatch, che nella versione originale dà la voce al Grinch, ha accettato il ruolo perché ha apprezzato il rispetto dimostrato nei confronti del libro originale e la scelta di raccontare il passato del personaggio. «Una volta che capisci perché il Natale è così doloroso per lui», ha spiegato, «cominci a stare un po' dalla sua parte».

2. CUMBERBATCH E IL PASSATO DA GRINCH

Sempre Cumberbatch ha raccontato di aver realmente “rovinato” il Natale. In famiglia era tradizione alzarsi molto presto per scartare i regali. Una mattina, trovandosi solo, per ingannare il tempo cominciò a lanciare petardi sul soffitto del salotto della nonna. Il risultato si può immaginare.

3. PHARRELL E LA ILLUMINATION

Pharrell, la star della musica, torna a collaborare con Illumination dopo Cattivissimo Me e il successo ottenuto con Happy. Il produttore Chris Meledandri ha quindi chiesto all'artista di raccogliere l'importante eredità di Boris Karloff, che aveva lavorato allo storico speciale tivù tratto dal racconto di Dr. Seuss, e diventare la voce narrante de Il Grinch. La proposta ha leggermente spiazzato l'artista che ha ammesso in un'intervista: «È stata una sua idea che fossi io a narrare il film. Non avrei mai immaginato di fare qualcosa del genere. In effetti, io non potrei obiettivamente giudicarmi ma gli amici comprendono il tuo potenziale».