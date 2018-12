Date, cantanti e ospiti del Festival di Sanremo 2019

I CONDUTTORI: IN CORSA BISIO, INCONTRADA E RAFFAELE

Per quanto concerne la conduzione, i nomi che circolano con più insistenza per affiancare Baglioni sono quelli di Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia quest'ultima ben collaudata. In aggiunta, nella rosa del toto nomi anche Gianni Morandi, che ha già guidato il Festival nel 2011 e 2012. Baglioni nel 2018 era stato affiancato dall’attore Pierfrancesco Favino e dalla showgirl Michelle Hunziker.

I CANTANTI: CERTEZZA BERTÉ, TORNA IL RAP?

Per quanto concerne i cantanti in gara, questa edizione del Festival di Sanremo sarà divisa in due: una dedicata alle giovani proposte (e condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi), il 20 e 21 dicembre 2018, e una per i soli big, a febbraio. Tra questi ultimi, potrebbe esserci Gigi D’Alessio. Non al fianco della sua compagna, Anna Tatangelo (è già arrivata la smentita), ma magari di Nino D’Angelo. In gara potrebbero esserci, a rappresentare il ritorno del rap, Rocco Hunt e Clementino. Dovrebbe fare il salto tra i big Ultimo, vincitore nel 2018 tra i Giovani. Pressoché sicura la presenza di Loredana Bertè, dopo l’esclusione della scorsa edizione. La stessa Berté ha detto che all’Ariston interpreterà un brano di Gaetano Currieri. Tra le possibili partecipanti anche Arisa, Irene Grandi e Giusy Ferreri.

GLI OSPITI: IPOTESI BOCELLI, FEDEZ E ZALONE

Il toto nomi non risparmia neanche gli ospiti della kermesse. Tra gli ospiti italiani, si parla di Fiorello, Maurizio Crozza e Luca e Paolo. Nella lista dei papabili, anche Checco Zalone. Secondo Oggi, ci sarà Andrea Bocelli, mentre Chi ha lanciato i nomi di Fedez, Eros Ramazzotti e Marco Mengoni.